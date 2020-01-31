Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 13:17

Дубай. 31 января. ИНТЕРФАКС - Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - призвал в пятницу для преодоления кризиса в Ираке как можно скорее провести новые парламентские выборы.

"Крайне важно поторопиться и провести досрочные выборы, чтобы народ мог сказать свое слово, а затем, исходя из их свободной воли, сформировать новый парламент и предпринять необходимые шаги в направлении реформ", - приводит издание "Дейли стар" слова, переданные представителем аятоллы на пятничной молитве в священном для шиитов городе Кербела.

Ас-Систани также осудил применение силы против участников непрекращающихся четвертый месяц акций протеста в Ираке.

Кроме этого, аятолла коснулся темы плана США по ближневосточному урегулированию.

"(Шиитские - ИФ) религиозные власти решительно осуждают этот деспотический план, обнародованный недавно с целью легитимизировать оккупацию палестинских земель", - сказал он.

С начала акций протеста в Ираке в октябре 2019 в столкновениях с силами безопасности погибли как минимум 500 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

1аю бп

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