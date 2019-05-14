Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 19:34

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во вторник заявил, что войны Ирана с США не будет.

"Никакой войны не будет. Иранский народ выбрал путь сопротивления", - сказал он в эфире национального телевидения во время встречи с представителями властей.

При этом Хаменеи отметил, что США стараются ослабить Иран, и отказался вести переговоры по таким темам как ракетные вооружения и влияние Тегерана в регионе.

По мнению аятоллы, переговоры Ирана с нынешней американской администрацией "нанесли бы вред".

5 мая советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем Abraham Lincoln.

7 мая американский телеканал CNN, ссылаясь на источники, сообщил, что американские власти получили разведывательную информацию, свидетельствующую о возможном размещении Ираном баллистических ракет ближнего радиуса действия на своих малых кораблях в Персидском заливе. Также 7 мая представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан сообщил, что американские военные зафиксировали "признаки того, что иранские вооруженные силы готовятся к нанесению возможных ударов по дислоцированным в регионе войскам США".

Во вторник ВМС США сообщили, что направленная на Ближний Восток американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln, вошла в акваторию Аденского залива.

1аю бп

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