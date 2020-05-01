Этот контент был опубликован 1 мая 2020 г. 23:55

Гонконг. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына продемонстрированы в субботу северокорейскими СМИ впервые за последние 20 дней, информирует южнокорейская пресса.

По ее данным, кадры с участием руководителя КНДР были сделаны в городе Сунчхоне (провинция Пхеннан-Намдо) на мероприятии на заводе по производству удобрений.

Это первое появление Ким Чен Ына на публике с 11 апреля, отмечают южнокорейские СМИ.

Ким Чен Ын за это время пропустил несколько важных для КНДР мероприятий, в том числе 15 апреля - День Солнца, государственный праздник, когда в стране отмечают день рождения основателя государства Ким Ир Сена.

В связи с этим СМИ ряда стран за прошедшее время периодически передавали со ссылкой на источники, что северокорейский лидер может быть тяжело болен или даже мертв.

1ар гс

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