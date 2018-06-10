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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 14:50 10.06.2018 - 14:50

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Брюссель. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Глава Северной Кореи Ким Чен Ын провел встречу с главой правительства Сингапура Ли Сяньлуном, передают в воскресенье западные СМИ.

"Премьер-министр Ли Сяньлун поприветствовал Ким Чен Ына. Они обсудили взаимоотношения между двумя странами, развитие Северной Кореи и региона, в том числе - недавние позитивные изменения на Корейском полуострове", - отмечается в заявлении по итогам встречи, распространенном на официальном сайте МИД Сингапура.

"Премьер Ли Сяньлун пожелал Ким Чен Ыну удачи на саммите США-КНДР и выразил надежду на то, что саммит откроет возможности для мира и стабильности на Корейском полуострове", - подчеркивается в документе.

Ранее в МИД Сингапура сообщили, что Ли Сяньлун планирует провести отдельные переговоры как с Ким Чен Ыном, так и с американским президентом Дональдом Трампом.

"Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун по отдельности проведет встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном и с президентом США Дональдом Трампом 10 и 11 июня соответственно, когда лидеры посетят Сингапур для проведения саммита США-КНДР", - отмечается в распространенном ранее заявлении сингапурского МИД.

Встреча американского президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Оба лидера уже прибыли в Сингапур. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

1тэ аг

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