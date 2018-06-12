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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 5:16 12.06.2018 - 05:16

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил после встречи с глазу на глаз с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, что он готов сотрудничать с США, сообщила местная газета Straits Times.

"Ким Чен Ын заявил, что он готов работать в тесном сотрудничестве с Дональдом Трампом. Это будет нелегко, но он готов это сделать", - пишет газета.

По сообщению агентства АП, в ходе встречи с Д.Трампом Ким Чен Ын сказал: "Нам было нелегко приехать сюда (на саммит - ИФ). Было прошлое, которое держало нас за щиколотки, и ошибочные предубеждения и подходы, закрывавшие временами наши глаза и уши. Мы преодолели все это, и мы находимся сейчас здесь".

В настоящее время встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына продолжается в расширенном составе.

Перед началом саммита в расширенном формате Д.Трамп предвосхитил совместную работу с Ким Чен Ыном с целью устранить разногласия вокруг ядерной программы КНДР.

"Работая вместе, мы с этим разберемся",- заявил американский президент. По его словам, они с Ким Чен Ыном "решат большую проблему, большую дилемму".

Ким Чен Ын при этом не стал отвечать на вопрос журналистов о том, откажется ли он от ядерного оружия.

1нв гс

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