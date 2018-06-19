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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 2:52 19.06.2018 - 02:52

Гонконг. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Пекин для того, чтобы ознакомить председателя КНР Си Цзиньпина с результатами сингапурской встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсудить в связи с этим дальнейшие направления сотрудничества, сообщила японская газета Nikkei.

Издание, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Ким Чен Ын прибудет в китайскую столицу самолетом уже во вторник. Соответствующие меры безопасности уже принимаются в Пекине.

Ким Чен Ын дважды посещал Китай и встречался с Си Цзиньпином - в марте и мае текущего года.

Саммит КНДР-США состоялся в Сингапуре 12 июня.

1гк жг

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