Гонконг. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину соболезнования в связи с кончиной его матери, сообщает агентство Associated Press.
Послание Ким Чен Ына была передано южнокорейской стороне в пограничном пункте Пханмунджом. Затем его передали лично Мун Чжэ Ину в Пусане, где проходили похороны.
Соболезнования южнокорейскому президенту ранее выразил также папа римский Франциск. Мать лидера Южной Кореи Кан Хан Ок была католичкой.
"Я опечален известием о смерти вашей дорогой мамы. Я заверяю вас в своей духовной близости в это время скорби", - говорится в сообщении понтифика.
Мать президента Южной Кореи Кан Хан Ок скончалась во вторник на 93-м году жизни в больнице в Пусане.
***/ 1вл эф мф