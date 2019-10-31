Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 7:58

Гонконг. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину соболезнования в связи с кончиной его матери, сообщает агентство Associated Press.

Послание Ким Чен Ына была передано южнокорейской стороне в пограничном пункте Пханмунджом. Затем его передали лично Мун Чжэ Ину в Пусане, где проходили похороны.

Соболезнования южнокорейскому президенту ранее выразил также папа римский Франциск. Мать лидера Южной Кореи Кан Хан Ок была католичкой.

"Я опечален известием о смерти вашей дорогой мамы. Я заверяю вас в своей духовной близости в это время скорби", - говорится в сообщении понтифика.

Мать президента Южной Кореи Кан Хан Ок скончалась во вторник на 93-м году жизни в больнице в Пусане.

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