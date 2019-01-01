Лидер КНДР предупредил, что Вашингтону не следует испытывать терпение северокорейского народа

Этот контент был опубликован 1 января 2019 г. 4:42

Пекин. 1 января. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о своей приверженности выполнению обязательств по денуклеаризации Корейского полуострова, однако считает, что США должны активнее предпринимать ответные меры и не вынуждать Северную Корею искать "другой путь".

В новогоднем телеобращении он сказал: "Я буду стремиться к достижению таких результатов, которые будут приветствоваться международным сообществом", подтвердив готовность ко второй встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Он отметил, что у Северной Кореи, однако, нет "иного выбора, кроме как защищать суверенитет и высшие интересы нашей страны, и найти новый путь к обеспечению мира на нашем полуострове".

Лидер КНДР предупредил, что, Северная Корея может пойти этим путем в том случае, если США "неверно истолковали терпение нашего народа, выдвинули односторонние требования и продолжают использовать санкции и давление на нашу республику".

Договоренность об отказе Пхеньяна от ракетно-ядерной программы была достигнута между Ким Чен Ыном и Д.Трампом на сингапурском саммите. Пхеньян предпринял ряд шагов по реализации этих договоренностей с расчетом на смягчение санкций со стороны США, однако Вашингтон последовательно заявляет, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен только по окончании процесса полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

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