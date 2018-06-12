Лидер КНДР прибыл в отель "Капелла" в Сингапуре на встречу с президентом США - телеканал
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Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Кортеж северокорейского лидера прибыл в отель "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре, где позже пройдет саммит Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал CNN.
Через полчаса предусмотрено рукопожатие двух лидеров перед двусторонней встречей "с глазу на глаз".
Президент США Дональд Трамп прибыл в отель "Капелла" чуть раньше Ким Чен Ына.
Как ранее сообщал Белый дом, двусторонняя встреча "один на один" Д.Трампа с Ким Чен Ыном начнется в 09:15 (04:15 по мск/21:15 11 июня по НЙ). Через 45 минут - в 10:00 (05:00 по мск/22:00 11 июня по НЙ) - саммит двух лидеров продолжится в расширенном составе и продлится еще полтора часа.
В 11:30 по местному времени (06:30 по мск/ 23:30 11 июня по НЙ) запланирован рабочий ланч Д.Трампа с Ким Чен Ыном.
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Интерфакс