Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 16:11

Пекин. 20 июня. ИНТЕРФАКС- Северная Корея ожидает действий со стороны США по приостановившимся ядерным переговорам, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пхеньяне, передает в четверг агентство Associated Press.

"КНДР хотела бы оставаться терпеливой, она надеется, что заинтересованная сторона (США - ИФ) пойдет навстречу КНДР, чтобы изучить планы урегулирования, которые устранят обоснованную обеспокоенность обеих сторон", - сказал Ким Чен Ын.

Си Цзиньпин, по данным агентства, подчеркнул, что Китай хочет сыграть конструктивную роль в денуклеаризации Корейского полуострова, но отметил, что это "очень сложный и деликатный" вопрос.

"Международное сообщество ожидает, что США и КНДР продолжат переговоры и добьются результаты", - сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг прибыл в Пхеньян с первым за 14 лет визитом.

По данным СМИ, повестка дня саммита может включать вопросы денуклеаризации Северной Кореи и пути укрепления традиционного партнерства стран по случаю 70-летия установления двусторонних связей.

Предполагается, что Си Цзиньпин может взять на себя обязательства по оказанию экономической или гуманитарной поддержки КНДР, которая может включать предоставление продовольствия или удобрений.

Си Цзиньпин на следующей неделе встретится с президентом США Дональдом Трампом, и эксперты ожидают, что он может передать Трампу послание от Ким Чен Ына по поводу ядерных переговоров.

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