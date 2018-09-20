Лидер КНДР рассчитывает как можно быстрее встретиться с Трампом - президент Южной Кореи
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*** У южнокорейского лидера есть еще одно послание Трампу от Ким Чен Ына
Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Руководитель КНДР Ким Чен Ын хотел бы как можно скорее еще раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Он также заявил, что у него есть еще одно послание Д.Трампу от Ким Чен Ына.
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1ар де
Интерфакс