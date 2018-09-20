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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 13:01 20.09.2018 - 13:01

*** У южнокорейского лидера есть еще одно послание Трампу от Ким Чен Ына

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Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Руководитель КНДР Ким Чен Ын хотел бы как можно скорее еще раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

На встрече с журналистами по возвращении в Сеул южнокорейский президент сказал, что "Ким Чен Ын выразил надежду на как можно более скорую вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом".

Он также заявил, что у него есть еще одно послание Д.Трампу от Ким Чен Ына. Мун Чжэ Ин отметил, что намерен передать это послание президенту США на их встрече, которая запланирована на будущую неделю.

Президент Южной Кореи добавил, что намерен обсудить с Д.Трампом возможность заключения соглашения об окончании Корейской войны 1950-1953 гг. до конца нынешнего года. Военные действия на Корейском полуострове закончились заключением перемирия, которое действует до сих пор.

Кроме того, по словам Мун Чжэ Ина, КНДР и США должны предпринимать сбалансированные шаги навстречу друг другу.

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