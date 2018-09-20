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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 16:01 20.09.2018 - 16:01

*** У южнокорейского лидера есть еще одно послание Трампу от Ким Чен Ына

(расширенная версия сообщения от 13:16 мск, добавлена цитата)

Гонконг. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Руководитель КНДР Ким Чен Ын хотел бы как можно скорее еще раз встретиться с президентом США Дональдом Трампом, сообщил в четверг президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

На встрече с журналистами по возвращении в Сеул после визита в КНДР южнокорейский президент сказал, что "Ким Чен Ын выразил надежду на как можно более скорую вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом".

Мун Чжэ Ин также заявил, что у него есть еще одно послание Д.Трампу от Ким Чен Ына, которое касается вопроса ядерного разоружения корейского полуострова.

По словам президента, он передаст это послание американскому лидеру на следующей неделе, на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Есть определенные вещи, которые США хотят дать понять Северной Корее, и с другой стороны имеются вещи, которые КНДР хочет передать США. Я честно исполню эту роль (посланника - ИФ), когда встречусь с президентом Трапом с целью содействия диалогу между КНДР и США", - отметил Мун Чжэ Ин.

Он добавил, что КНДР и США должны предпринимать сбалансированные шаги навстречу друг другу.

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