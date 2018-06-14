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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 7:32 14.06.2018 - 07:32

Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что согласен встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщают японские СМИ.

Газета Sankei Shimbun пишет, что о своем согласии северокорейский руководитель заявил президенту США Дональду Трампу на встрече в Сингапуре во вторник, о чем по "многочисленным каналам" японское правительство информировал Вашингтон.

Издание отмечет, что Д.Трамп сказал Ким Чен Ыну, что международные санкции в отношении Пхеньяна могут быть отменены, если денуклеаризация КНДР будет осуществлена на практике. Если же Северная Корея хочет получить экономическую помощь Японии, то необходимы переговоры с японской стороной.

Газета Yomiuri Shimbun сообщила, что Япония и Северная Корея уже находятся в процессе секретных переговоров по вопросу о похищенных агентами КНДР в 70-х и 80-х годах прошлого столетия японских подданных, а также организации саммита двух стран.

Издание отмечает, что С.Абэ может посетить Пхеньян летом, или же встреча руководителей КНДР и Японии состоится на ежегодном Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.

гк см

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