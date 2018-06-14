Лидер КНДР согласен на встречу с премьером Японии - японские СМИ
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Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что согласен встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщают японские СМИ.
Газета Sankei Shimbun пишет, что о своем согласии северокорейский руководитель заявил президенту США Дональду Трампу на встрече в Сингапуре во вторник, о чем по "многочисленным каналам" японское правительство информировал Вашингтон.
Издание отмечет, что Д.Трамп сказал Ким Чен Ыну, что международные санкции в отношении Пхеньяна могут быть отменены, если денуклеаризация КНДР будет осуществлена на практике. Если же Северная Корея хочет получить экономическую помощь Японии, то необходимы переговоры с японской стороной.
Газета Yomiuri Shimbun сообщила, что Япония и Северная Корея уже находятся в процессе секретных переговоров по вопросу о похищенных агентами КНДР в 70-х и 80-х годах прошлого столетия японских подданных, а также организации саммита двух стран.
Издание отмечает, что С.Абэ может посетить Пхеньян летом, или же встреча руководителей КНДР и Японии состоится на ежегодном Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре.
гк см
Интерфакс