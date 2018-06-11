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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 22:36 11.06.2018 - 22:36

Нью-Йорк. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын установил крайний срок окончания саммита с американским президентом в Сингапуре и, тем самым, побудил Дональда Трампа поменять время вылета на более раннее, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам источников, "Д.Трамп был готов остаться дольше, если бы переговоры продвигались, но поскольку Ким Чен Ын составил четкий план отъезда, Трамп сделал то же самое".

Как отметили чиновники, лидер Северной Кореи планирует вылететь домой около 16:00 по сингапурскому времени (11:00 по мск) - через семь часов после начала встречи. Глава США собирается вылететь в 19:00 по сингапурскому времени (07:00 по времени Нью-Йорка и 14:00 по мск).

Как сообщалось, в воскресенье для проведения двусторонней встречи в Сингапур прибыли Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп.

Их встреча запланирована на 12 июня на 9 утра по местному времени в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Ожидается, что основное внимание на саммите будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

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