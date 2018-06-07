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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 8:17 07.06.2018 - 08:17

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын настолько заинтересован в проведении встречи с президентом США Дональдом Трампом, что "умолял" не отменять ее после соответствующего решения последнего, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление Руди Джулиани - адвоката главы американского государства.

В мае Д.Трамп объявил, что отменяет ранее намеченный саммит в ответ на "агрессивную и враждебную позицию" Пхеньяна. По словам Р.Джулиани, это привело к тому, что Ким Чен Ын был вынужден отступить.

Р.Джулиани, выступая на одной из конференций в Израиле, сказал: "Ким Чен Ын упал на колени, и стал умолять (не отменять встречу - ИФ). Это имена та позиция, которую он, как мы считаем, он должен занимать".

После этого, по словам юриста, Д.Трамп принял решение о проведении встречи с северокорейским лидером.

Саммит США-КНДР намечен на 12 июня в Сингапуре.

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