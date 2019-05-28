Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 14:14

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Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Глава косовской администрации Хашим Тачи во вторник призвал проживающих в Косово сербов проявить сдержанность, сообщает агентство Associated Press.

На своей странице в Facebook он заявил, что сербское меньшинство должно "поддержать борьбу (косовского спецназа - ИФ) с организованной преступностью".

Однако Тачи указал, что "те, кто вовлечен в незаконную деятельность, отправятся за решётку".

Он призвал Белград оказать помощь косовским властям в борьбе с преступностью, поскольку, как отметил Тачи, это не местная, а региональная проблема.

По его словам, спецоперация не была направлена против какого-либо конкретного сообщества. Он отметил, что полицейский спецназ действовал законно.

Ранее во вторник стало известно, что подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции были задействованы 73 спецавтомобиля. Задержаны 23 человека, среди задержанных - семь полицейских. Представители косовских властей заявляют, что речь идет об акции по борьбе с организованной преступностью.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных во время акции косовского спецназа в сербских общинах Косово и Метохии оказался гражданин России, сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков.

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