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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 11:52 17.09.2018 - 11:52

Мадрид. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатель совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в понедельник заявил в интервью в эфире телеканала "Телесур", что при президенте США Дональде Трампе отношения Кубы с Соединенными Штатами стали ухудшаться.

"Наши отношения ухудшаются. Мы все еще поддерживаем каналы для диалога, но наша позиция заключается в том, что мы никогда не отказываемся от возможности выйти на диалог, однако это должно быть взаимно", - сказал он в первом телеинтервью с момента, как стал кубинским лидером в апреле 2018 года.

М.Диас-Канель подчеркнул, что экономическая блокада Кубы со стороны США "является ключевым препятствием для дальнейшего развития страны".

Предшественник Д.Трампа на посту президента США Барак Обама в 2015 году инициировал политику потепления отношений с Кубой. В рамках потепления отношений между США и Кубой были восстановлены дипломатические отношения, стороны подписали ряд соглашений.

Некоторые из этих соглашений Д.ТрамП отменил летом 2017 года. Также нынешний президент США считает власти Кубы ответственными за так называемые "акустические атаки" на американское посольство в Гаване, природа которых остается до конца неизвестной.

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