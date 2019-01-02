Лидер лейбористов вновь заявил о желании проголосовать против сделки Мэй по Brexit

Лондон. 2 января. ИНТЕРФАКС - Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил о готовности проголосовать против сделки премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, чтобы она договорилась с Брюсселем о новых условиях выхода Великобритании из ЕС, сообщает в среду газета The Guardian.

"Что мы сделаем? Мы проголосуем против того, чтобы у нас не было сделки, мы проголосуем против сделки Мэй. И в этот момент ей придется отправиться обратно в Брюссель и сказать, что это (условия ЕС - ИФ) неприемлемо для Великобритании, и провести новые переговоры по таможенному союзу", - сказал Дж.Корбин.

Таким образом, Дж.Корбин обозначил, что для него приоритетом по Brexit является заключение собственного соглашения с ЕС, в то время как большинство лейбористов хотят, чтобы лидер партии поддержал проведение повторного референдума по Brexit, отмечает газета.

Опрос, проведенный недавно лондонским университетом королевы Марии, показал, что 72% лейбористов считают, что Дж.Корбину следует поддержать идею повторного референдума. В то же время, сам Дж.Корбин неоднократно высказывал мысль о том, что Великобритании прежде всего нужна новая сделка по Brexit с ЕС, а не повторное всеобщее голосование.

Дж.Корбин также обвинил правительство Т.Мэй в том, что оно намеренно тянет время в вопросе Brexit.

"Это правительство просто пытается тянуть время и создать страх выбора между выходом из ЕС без сделки или сделкой Мэй", - сказал Дж.Корбин.

Ранее в среду глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что, по его мнению, Т.Мэй сможет убедить британский парламент проголосовать за ее сделку по Brexit.

Т.Мэй 10 декабря заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

Парламент Великобритании возобновит обсуждение проекта сделки с Брюсселем в январе 2019 года. Решение о том, принять проект или нет, определится в ходе голосования парламентариев в период с 14 по 21 января.

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