Этот контент был опубликован 27 августа 2019 г. 10:25

Лондон. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин пообещал сделать "все необходимое", чтобы предотвратить "жесткий" Brexit - выход Великобритании из ЕС без сделки, сообщили во вторники местные СМИ.

"Битва за предотвращение "жесткого" Brexit - это не борьба между теми, кто хочет покинуть ЕС и теми, кто хочет в дальнейшем оставаться в его составе", - сказал Корбин.

"Это битва против тех, кто хочет использовать результат референдума для того, чтобы передать власть и богатство в руки тех, кто находится на вершине (общества - ИФ). Именно поэтому Лейбористская партия сделает все необходимое, чтобы предотвратить "жесткий" Brexit, (нужный - ИФ) банкирам", - продолжил он.

Он отметил, что выход из ЕС без сделки поставит Великобританию в зависимость от президента США Дональда Трампа и от крупных американских корпораций.

СМИ напоминают, что Корбин собирается встретиться с другими депутатами британского парламента, чтобы обсудить методы блокировать планы правительства по выходу из ЕС.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон, находясь на саммите G7 в Биаррице, заявил в интервью телеканалу BBC, что шансы заключить новую сделку с ЕС по Brexit - неопределенные. Он отметил, что все зависит от действий ЕС, и указал на важность подготовки к выходу из ЕС без сделки.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

Джонсон ранее неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

1ви аю ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!