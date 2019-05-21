Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 19:54

***Консерваторы, выступающие за радикальный вариант выхода из ЕС, также раскритиковали сделку

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Лейбористская партия не может поддержать новый законопроект по Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, заявил во вторник лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, передает телеканал Sky News.

"Мы не можем поддержать эту сделку, так как это по своей сути перефразирование того, что мы обсуждали ранее", - сказал Дж.Корбин.

Британское консервативное правительство на протяжении шести недель вело переговоры с лейбористами в поиске компромисса по Brexit, однако дискуссии оказались безрезультатными.

Радикальный сторонник Brexit консерватор Джейкоб Рис-Могг заявил, что предложения Мэй по Brexit стали еще хуже, чем раньше.

"Последние предложения премьер-министра стали хуже, чем раньше, из-за них мы будем сильно привязаны к ЕС. Настало время выйти из ЕС на условиях ВТО", - написал Рис-Могг в Twitter.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Джейкоб Рис-Могг возглавляет исследовательскую группу European Research Group (ERG), в которую, по данным СМИ, входят порядка 60 членов Консервативной партии. Члены этой исследовательской группы, утверждают СМИ, являются сторонниками радикального Brexit.

Чтобы обеспечить прохождение сделки Т.Мэй необходимо порядка 318 голосов из 650-местной палаты общин. В палату общин входят 313 членов Консервативной партии и 246 членов Лейбористской партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

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