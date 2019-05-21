Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 20:45

***Консерваторы, выступающие за радикальный вариант выхода из ЕС, также раскритиковали сделку

(расширенная версия, добавлены комментарии британских политиков)

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Лейбористская партия не может поддержать новый законопроект по Brexit, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, заявил во вторник лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, передает телеканал Sky News.

"Мы не можем поддержать эту сделку, так как это по своей сути перефразирование того, что мы обсуждали ранее", - сказал Дж.Корбин.

Британское консервативное правительство на протяжении шести недель вело переговоры с лейбористами в поиске компромисса по Brexit, однако дискуссии оказались безрезультатными.

Радикальный сторонник Brexit консерватор Джейкоб Рис-Могг заявил, что предложения Мэй по Brexit стали еще хуже, чем раньше.

"Последние предложения премьер-министра стали хуже, чем раньше, из-за них мы будем сильно привязаны к ЕС. Настало время выйти из ЕС на условиях ВТО", - написал Рис-Могг в Twitter.

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон, который считается потенциальным претендентом на пост премьера, объявил в Twitter, что не будет голосовать за предложенный Мэй законопроект, так как он противоречит программе консерваторов. Джонсон напомнил, что он с нежеланием, но все же поддержал сделку Мэй на предыдущем, третьем голосовании в парламенте.

"Мы можем и должны действовать лучше, и реализовать то, за что голосовали люди", - отметил он.

Британские министры поддержали предложение Мэй по Brexit.

Глава Минфина Великобритании Филип Хаммонд написал в Twitter, что "Великобритании нужна сделка, похожая на компромисс, такая, с которой все смогут жить дальше". Хаммонд назвал предложение премьера смелым и призвал членов палаты общин поддержать его.

Министр международной торговли Лиам Фокс заявил, что "те, кто проголосует против законопроекта, проголосуют против самой реализации Brexit".

В то же время, некоторые бывшие члены британского кабмина высказались о предложении Мэй критически. Так, бывшему министру по Brexit Доминику Раабу не понравилось, что предложения Т.Мэй включали в себя голосование в парламенте по вопросу второго референдума и таможенного союза с ЕС.

"Я не могу поддержать законопроект, который приведет ко второму референдуму или к таможенному союзу. Любой из этих вариантов скорее сорвет Brexit, чем реализует его", - написал Рааб в Twitter.

Первому министру Шотландии и лидеру Шотландской национальной партии Николе Стерджен, напротив, не понравилась возможность выхода Великобритании из таможенного союза с ЕС после Brexit и то, что Мэй не дала четкого обещания о втором референдуме.

"Премьер-министр просит депутатов проголосовать за законопроект, который выводит нас из ЕС, в случае с Шотландией, против нашей воли, выводит с единого рынка и, возможно, из таможенного союза", - написала Стерджен в Twitter.

Она заверила, что Шотландская национальная партия, представленная в палате общин 35-ю депутатами, не будет поддерживать сделку Мэй.

Во вторник Мэй представила новый вариант законопроекта о Brexit, по которому должен проголосовать британский парламент. В частности, Мэй предложила депутатам провести голосование о повторном референдуме по Brexit, пообещала им голосование по аспектам будущих отношений с ЕС и заверила в том, что правительство будет искать альтернативу критикуемому "страховочному плану по ирландской границе".

Джейкоб Рис-Могг возглавляет исследовательскую группу European Research Group (ERG), в которую, по данным СМИ, входят порядка 60 членов Консервативной партии. Члены этой исследовательской группы, утверждают СМИ, являются сторонниками радикального Brexit.

Чтобы обеспечить прохождение сделки Т.Мэй необходимо порядка 318 голосов из 650-местной палаты общин. В палату общин входят 313 членов Консервативной партии и 246 членов Лейбористской партии.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако после трех неудачных голосований по соглашению по Brexit в британском парламенте, сроки перенесли на 31 октября. Четвертое голосование в парламенте запланировано на июнь.

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