Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 12:19

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин во вторник, после постановления Верховного суда Великобритании, предложил премьер-министру Борису Джонсону подумать над тем, может ли он занимать данный пост.

"Я предлагаю Борису Джонсону... подумать над своим положением", - сказал Корбин на конференции Лейбористской партии.

"Оно (постановление суда - ИФ) показало, что премьер действовал неправильно в том, что касалось приостановки работы парламента, и продемонстрировало его презрение к демократии и его злоупотребление властью", - отметил он.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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