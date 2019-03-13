Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 21:10

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористкой партии Великобритании Джереми Корбин призвал парламент перехватить у правительства контроль над ситуацией с Brexit и переговорами по этой теме с Брюсселем.

"Продление сроков действия статьи 50 (Лиссабонского договора - ИФ), не имея при этом определенной цели, не может быть решением проблемы. Теперь парламенту следует взять контроль над ситуацией", - сказал Дж.Корбин.

Дж.Корбин пообещал в ближайшие дни провести встречи с членами палаты общин, чтобы "найти компромиссное решение, которое может получить поддержку парламента".

Ранее британский парламент проголосовал за то, чтобы исключить вариант выхода из ЕС без соглашения с Брюсселем. Причем принятая к инициативе поправка призывает "полностью" исключить такую возможность.

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