Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 20:46

Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что он согласен с предложением премьер-министра Терезы Мэй встретиться и обсудить ситуацию с Brexit.

"Мы встретимся с премьер-министром", - сказал он агентству Press Association.

При этом он напомнил об ответственности, которую он несет и перед людьми, которые проголосовали на последних парламентских выборах за Лейбористскую партию, и перед теми, кто "хочет определенности и безопасности в отношении своего будущего".

Ранее во вторник после заседания кабинета министров Т.Мэй заявила о намерениях встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.

"Любой план должен предусматривать принятие действующих условий сделки с Брюсселем, уже согласованных с 27 странами-членами ЕС", - отметила она, напомнив, что в Брюсселе неоднократно заявляли о невозможности возобновления переговоров об условиях Brexit.

Если на переговорах с оппозицией не удастся прийти к консенсусу по совместному плану, Т.Мэй намерена предложить несколько вариантов такого плана для обсуждения и голосования в Палате представителей. И, по словам премьера, в этом случае правительство намерено соблюдать принятый парламентариями план при условии, что оппозиция также согласится его придерживаться.

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