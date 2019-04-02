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Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что согласен с предложением премьер-министра Терезы Мэй встретиться и обсудить ситуацию с Brexit.

"Мы встретимся с премьер-министром", - сказал он агентству Press Association.

При этом он напомнил об ответственности, которую он несет и перед людьми, которые проголосовали на последних парламентских выборах за Лейбористскую партию, и перед теми, кто "хочет определенности и безопасности в отношении своего будущего".

"Между тем, люди проголосовали на референдуме в 2016 году, и вне зависимости от того, голосовали ли они за то, чтобы остаться в ЕС, или проголосовали за выход, они не голосовали за более низкий уровень жизни, они не голосовали за потерю своей работы", - отметил лидер британских лейбористов.

Он отметил, что вопрос о том, примет ли Великобритания участие в выборах в Европарламент, был не самым важным. По его словам, самым важным было "убедиться, что мы (Великобритания - ИФ) не вырвемся из ЕС на следующей неделе без сделки".

Ранее во вторник после заседания кабинета министров Т.Мэй заявила о намерениях встретиться с представителями оппозиции, чтобы согласовать общий план действий по Brexit.

"Любой план должен предусматривать принятие действующих условий сделки с Брюсселем, уже согласованных с 27 странами-членами ЕС", - отметила она, напомнив, что в Брюсселе неоднократно заявляли о невозможности возобновления переговоров об условиях Brexit.

Если на переговорах с оппозицией не удастся прийти к консенсусу по совместному плану, Т.Мэй намерена предложить несколько вариантов такого плана для обсуждения и голосования в Палате представителей. И, по словам премьера, в этом случае правительство намерено соблюдать принятый парламентариями план при условии, что оппозиция также согласится его придерживаться.

1кю аю

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