Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 5:25

Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что британскую общественность следует снова попросить дать свой вердикт по Brexit, либо через всеобщие выборы, либо через второй референдум.

"Поскольку консерваторы распадаются и не могут управлять, а парламент находится в тупике, этот вопрос должен будет вернуться к народу, либо через всеобщие выборы, либо через общественное голосование", - сказал Корбин журналистам по итогам выборов в Европарламент в Великобритании.

Он отметил, что в ближайшие дни пройдут обсуждения результатов голосования внутри партии.

"Мы не позволим продолжающемуся хаосу в Консервативной партии подтолкнуть нашу страну к выходу из ЕС без сделки. (...) Парламент может и будет предотвращать такой вредный исход для рабочих мест и промышленности в Великобритании", - добавил лидер лейбористов.

На данный момент в Великобритании подсчитано 99% бюллетеней. Согласно последним результатам, в выборах лидирует партия Brexit с 31,6%, на втором месте партия Либеральных демократов с 20,3%. При этом лейбористы набрали 14,1% голосов, а консерваторы - 9,1%.

1вз ад

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