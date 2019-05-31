Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 21:13

Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер нидерландской националистической "Партии свободы" Герт Вилдерс в пятницу сообщил, что руководство соцсети Twitter заблокировало его аккаунт за высказывания в адрес политического соперника.

"Twitter часто закрывает глаза на угрозы физической расправы в мой адрес, но не на основанный на фактах твит о коллеге. Безумие!", - цитируют слова политика западные СМИ.

По утверждению представителя "Партии вободы", предпринятая Twitter мера носит временный характер, и что срок блокировки аккаунта составит примерно восемь часов.

СМИ отмечают, что твит Вилдерса, за которым последовала блокировка аккаунта, был направлен против нидерландской леволиберальной политической партии "Демократы 66 ". В нем Вилдерс обвиняет эту партию в привлечении мусульман в Нидерланды и в нежелании осознать последствия таких шагов.

По данным СМИ, у страницы Вилдерса в "Твиттере" - 812 тыс. подписчиков: среди нидерландских политиков больше только у премьер-министра страны Марка Рютте - 984 тыс.

1аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!