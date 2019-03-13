Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 3:04

Мадрид. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, заявил, что планирует в скором будущем занять офис главы государства Николаса Мадуро во дворце "Мирафлорес" - президентской резиденции.

"Нам для работы нужен офис. Очень скоро, когда армия полностью перейдет на нашу сторону, мой офис будет в "Мирафлорес". Очень скоро", - заявил он своим сторонникам в ходе демонстрации в Каракасе.

Демонстранты, часть которых несла лозунги с требованием отставки Н.Мадуро, поддержали его выкриками: "Да, ты сможешь!".

Демонстрация и митинг Х.Гуайдо прошли в восточной части столицы на фоне масштабного отключения электроэнергии в стране.

Вместе с тем, как сообщалось, электроснабжение в Венесуэле восстановлено практически в полном объеме.

По состоянию на 19:00 мск вторника, по словам министра информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, работа электросетей была "уже практически полностью" восстановлена.

"В настоящее время почти полностью восстановлено обеспечение электроэнергией на всей территории страны", - заявил Х.Родригес журналистам.

В конце прошлой недели в Венесуэле начались масштабные отключения электроэнергии. Власти сообщили, что, по их данным, причиной стала организованная США кибератака, которая была нацелена против ГЭС, снабжающую электричеством почти всю страну.

В венесуэльской оппозиции же утверждают, что причиной происшествия стали ошибки властей и коррупция.

Президент Н.Мадуро заявил в понедельник, что народ его страны сможет преодолеть последствия продолжающихся с прошлой недели перебоев в подаче электроэнергии.

Во вторник генпрокурор Венесуэлы заявил, что прокуратура начала расследование в отношении Х.Гуайдо по подозрению в саботаже в связи с перебоями в подаче электричества.

1гк ад

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