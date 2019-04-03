Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 7:38

Мадрид. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, заявил, что не намерен прекращать борьбу против властей после того, как был лишен парламентской неприкосновенности.

"Народ полон решимости, и ничто нас не остановит", - объявил он своим сторонникам и журналистам.

Х.Гуайдо добавил: "В этом процессе нет пути назад".

Как сообщалось, решением Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы он был лишен парламентской неприкосновенности.

"Преследование Х.Гуайдо по закону официально санкционировано", - объявил председатель НУС Диосдадо Кабельо.

Накануне Верховный суд Венесуэлы принял решение, в котором рекомендует НУС лишить Х.Гуайдо парламентской неприкосновенности.

После решения суда Х.Гуайдо заявил, что теперь он опасается ареста или похищения спецслужбами.

"Они могут попытаться меня похитить. Вы знаете, как действует режим. Это даже не преследование, это инквизиция", - сказал он журналистам перед началом заседания НУС.

По словам оппозиционера, ни одна структура "не наделена полномочиями, дающими возможность лишать иммунитета или объявлять его недействительным, надо говорить о том, как оно есть".

1гк пч

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