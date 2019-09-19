Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 13:53

Иерусалим. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной партии Израиля "Кахоль-Лаван" Бенни Ганц заявил о готовности к формированию правительства национального единства при условии, что его возглавит он сам, пишет в четверг газета "Едиот Ахронот".

"Народ Израиля хочет правительство национального единства. Я намерен сформировать широкое, либеральное правительство национального единства", - заявил он на пресс-конференции в Тель-Авиве.

По словам Ганца, граждане Израиля проголосовали за правительство национального единства, и он намерен возглавить его как лидер партии с наибольшим количеством мест в парламенте.

Ранее в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал оппозиционную партию "Кахоль-Лаван" сформировать правительства национального единства, а самого Бенни Ганца - к встрече.

Повторные досрочные выборы состоялись в Израиле 17 сентября. Окончательные результаты пока не объявлены, однако оппозиционная "Кахоль-лаван" на данный момент с небольшим отрывом опережает правящую партию "Ликуд".

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