Иерусалим. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционного блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, главный противник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выступил с победной речью и пообещал быть премьер-министром для всех.
"Да, друзья, я буду премьер-министром всех, а не только тех, кто голосовал за меня. Никто из не нашей партии не должен волноваться. Мы все должны думать о том, как мы можем работать вместе, как мы можем привлечь всех к обсуждению", - заявил Б.Ганц, выступая перед соратниками на митинге в Тель-Авиве.
По его словам, он намерен стать премьер-министром, который "преуспеет в формировании широкой коалиции, которая представляет весь Израиль".
"С завтрашнего дня Нетаньяху будет перегружен своими уголовными делами и не сможет справиться с проблемами этой страны, которых много. Поэтому мы должны сформировать коалицию как можно скорее, и мы сформируем коалицию, которая будет заботиться о народе Израиля, его здоровье, его транспорте, его благосостоянии, его безопасности. С завтрашнего дня будущее синее и белое", - отметил он.
Тем временем, на данный момент подсчитано 828 тыс.205 бюллетеней.
Согласно подсчетам, правая партия "Ликуд" премьер-министра Б.Нетаньяху с 29% голосов немного опережает соперников. Центристский блок "Кахоль-Лаван" получает 25% голосов.
Третье место удерживает ультрарелигиозная партия ШАС с 6% голосов. Наш дом Израиль и Яхадут ха-Тора набирают 5%, Кулану -3,7%, Союз правых партий- 3,5%.
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