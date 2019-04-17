Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 17:49

Таллин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Парламент Эстонии на заседании в среду предоставил председателю партии Центра, действующему премьер-министру Юри Ратасу полномочия по формированию нового правительства.

С предложением сформировать новый кабинет министров обратилась к Ю.Ратасу во вторник президент Керсти Кальюлайд.

Ю.Ратас представил доклад об основах формирования нового правительства. В нем он отмечает, что восстановление независимости Эстонии можно назвать историей успеха, но есть и те жители страны, кому пришлось очень тяжело.

Премьер считает, что интеграция в Эстонии не удалась, и "люди с эстонским и иными языками часто оставались друг для друга чужими".

"Мы также знаем, что разница в доходах мужчин и женщин одна из наибольших в Европе. Мы зачастую неспособны понимать жизненные привычки живущих среди нас людей, их мысли и дела", - отмечает Ю.Ратас.

По его мнению, разногласия не являются присущей только Эстонии проблемой, "мы видим ее и у своих друзей в Европе и во всем мире".

Заслушав доклад Ю.Ратаса, 55 депутатов проголосовали за предоставление полномочий ему полномочий по формированию правительства, 44 депутата были против. Всего в парламенте Эстонии 101 депутат.

Это уже вторая попытка сформировать новое правительство по итогам прошедших 3 марта парламентских выборов.

5 апреля президент поручила создать его лидеру партии Реформ Кайе Каллас, как победившей на выборах политической организации. Однако войти с реформистами в коалицию согласилась только Социал-демократическая партия. На эти две партии приходится 44 депутатских мест, что недостаточно для создания правительства большинства. Парламент 15 марта не дал ей необходимых полномочий.

В то же время три остальные прошедшие в парламент партии во главе с центристами уже заключили коалиционный договор. В правящий союз войдут партия Центра, Консервативная народная партия и партия "Отечество". У них на троих 56 депутатских мандатов, этого хватает для создания правительства большинства.

Как ожидается, Ю.Ратас представит парламенту свою команду 29 апреля. Она сможет приступить к работе после утверждения президентом и принятием в парламенте должностной присяги.

ца ав

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