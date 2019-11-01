Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 13:27

Лондон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер британской партии Brexit Найджел Фараж считает необходимым объединить силы его партии и Консервативной партии Великобритании премьера страны Бориса Джонсона.

"По моему мнению, есть необходимость создания своего рода альянса", - сказал Фараж в эфире радиостанции LBC, говоря своей партии и консерваторах.

Он указал, что его предложение об альянсе, озвученное им ранее неоднократно, остается в силе, но только при условии, что премьер откажется от нынешней версии соглашения по Brexit c ЕС. Он назвал эту сделку "шокирующей и ужасной".

Ранее в пятницу в Лондоне состоялся официальный запуск избирательной кампании партии Brexit. Досрочные выборы в Великобритании, как ожидается, состоятся 12 декабря.

"Мы будем бороться за каждое место в Англии, Шотландии и Уэльсе. Пожалуйста, не сомневайтесь, что мы готовы. Не надо недооценивать нашу решимость", - отметил Фараж.

Накануне президент США Дональд Трамп усомнился, что новая сделка между ЕС и Великобританией по Brexit позволит заключить торговое соглашение между Лондоном и Вашингтоном.

Трамп посоветовал консерваторам сотрудничать с партией Brexit, которая является ярым сторонником выхода Великобритании из ЕС. Обращаясь к лидеру партии Brexit Найджелу Фаражу, Трамп заявил: "Вы с Борисом Джонсоном, если бы объединились, стали бы непреодолимой силой".

Лондон и Брюссель согласовали новое соглашение о Brexit в октябре. Теперь это соглашение должен одобрить британский парламент.

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