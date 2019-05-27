Этот контент был опубликован 27 мая 2019 г. 3:20

Лондон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Основатель партии Brexit Найджел Фарадж прокомментировал возможность сотрудничества с другими политиками для достижения выхода страны из ЕС.

"Я буду работать с кем угодно, чтобы добиться Brexit", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он сотрудничать с Борисом Джонсоном в качестве премьер-министра.

Фарадж отметил, что его партия должна участвовать в переговорах по Brexit.

"Голосование показывает, что необходимо вернуться к рассмотрению Brexit без сделки, сделать его частью наших переговоров, потому что без этого у нас нет шансов получить здравое, справедливое торговое соглашение, и я хочу, чтобы мы, как партия Brexit занимались этим", - сказал он.

Согласно предварительным данным голосования, партия Brexit лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании, набирая 31,6% голосов. В тоже время либеральные демократы демонстрируют свой лучший результат на выборах, занимая второе место с 21,8%.

При этом Консервативная и Лейбористская партии теряют голоса на фоне задержки Brexit, набирая, по предварительным данным, 9,2% и 12,1% соответственно.

1вз ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!