Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 19:11

Рим. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В Риме во вторник состоялась встреча лидера признанного ООН правительства национального согласия Файеза Сараджа с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает телеканал "РАИ ньюс".

Рим стал первым этапом поездки Ф.Сараджа, в ходе которой ливийский политик намерен заручится поддержкой в борьбе с командиром Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, отмечает телеканал.

Ф.Сарадж уже вылетел в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. В среду Ф.Сарадж должен встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, затем он планирует направиться в Лондон.

Переговоры с Дж.Конте продлились около полутора часов. По ее итогам Дж.Конте подчеркнул необходимость избежать дальнейшей эскалации в Ливии и подтвердил "твердое намерение правительства Италии возродить эффективный и устойчивый политический процесс" в Ливии. Также он выразил надежду на скорую встречу с Х.Хафтаром.

В Ливии с апреля продолжаются бои в районе Триполи между наступающей Ливийской народной армией под командованием Халифы Хафтара и бойцами признанного ООН правительства. По данным ВОЗ, в результате конфликта погибли порядка 400 человек, около 2 тыс. получили ранения.

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