Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 21:27

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Если палата представителей выступит за импичмент президента США Дональда Трампа, то сенат выполнит следующий этап - проведет слушания, заявил в пятницу лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл, сообщает агентство Associated Press.

"Если палата представителей примет меры (выскажется за импичмент - ИФ), сенат немедленно начнет слушания", - сказал Макконнелл.

По словам Макконнелла, у сената, большинство мест в котором удерживают однопартийцы Трампа - республиканцы, "нет другого выбора".

Макконнелл ранее не высказывался о том, будет ли сенат предпринимать какие-либо действия, если Трампу выдвинут обвинения, однако Конституция США обязывает сенат к слушаниям, отмечает агентство. Ожидается, что в случае, если вопрос импичмента дойдет до сената, в котором у республиканцев большинство, то он признает Трампа невиновным. Макконнелл - один из немногих действующих сенаторов, участвовавших в слушаниях по вопросу об импичменте экс-президенту США Билла Клинтона в 1999 году, отмечает агентство.

Процедура импичмента проводится в несколько этапов.

Проведение расследования - первый этап процедуры импичмента. Этим занимается палата представителей, где сейчас большинство у демократов. Второй этап - голосование членов палаты представителей: они должны определить, являются ли результаты расследования основанием для импичмента. Для преодоления второго этапа требуется простое большинство голосов.

Третий этап - рассмотрение дела в сенате, где проходят слушания, процесс которых напоминает судебное заседание со сторонами обвинения и защиты. Отстраните президента от власти можно, если в пользу этого выскажутся две трети участников голосования. В настоящее время такой вариант выглядит маловероятным, так как большинство мест в сенате - у республиканцев - сторонников Трампа.

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