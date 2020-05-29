Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 20:05

Лондон. 29 мая. ИТНЕРФАКС - Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл осудил насилие, возникшее на фоне протестов в штате Миннесота, и заявил, что протесты в ответ на смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полиции должны носить мирный характер.

"Наш город, наш штат и наша страна должны сплотиться", - цитирует издание британское издание The Guardian выдержки из заявления Макконнелла.

"Насилие не делает наши улицы более безопасными, несправедливость не обеспечивает справедливость. Разрушение не создает лучшее общество. Мы сможем наметить будущее, которого мы хотим, в случае, если сделаем это вместе", - добавил Макконнелл.

По данным The Guardian, Макконнелл отметил, что убийства афроамериканцев, происходящие в США, в частности, убийства Ахмада Арберри, Брионны Тейлор и Джорджа Флойда, нельзя считать отдельными инцидентами.

"Эти трагедии выглядят не как отдельные инциденты, а как последние тревожные главы нашей долгой, незаконченной американской борьбы за обеспечение того, чтобы равное правосудие по закону не зависело от цвета кожи", - подчеркнул республиканский лидер.

Кроме того, Макконелл выразил тревогу по поводу убийства семи человек прошлой ночью в Луисвилле во время протестов, вызванных смертью Брионны Тейлор.

25-летний Ахмад Арберри был застрелен двумя прохожими близ города Брансуик а штате Джорджия.

Медсестра скорой помощи Брионна Тейлор 13 марта была смертельно ранена в своем доме в Луисвилле (штат Кентукки) полицейскими в штатском.

46-летний Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом, несмотря на то, что он кричал, что не может дышать. Впоследствии он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины, сожгли полицейский участок.

Позднее в нескольких городах штата Миннесота разместили 500 солдат Национальной гвардии США.

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