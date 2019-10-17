*** Высказался против присутствия турецких сил в регионе
Дубай. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийские демократические силы (СДС) в четверг приветствовали соглашение о прекращении огня на севере Сирии, сообщает курдский телеканал Ronahi TV.
"Мы согласны с этим прекращением огня. Оно является результатом сопротивления курдов, арабов, ассирийцев и давления со стороны международного сообщества", - заявил лидер этого формирования Мазлум Кобани в эфире этого телеканала.
В то же время он отметил, что СДС не согласятся с присутствием турецких сил в регионе.
"Мы не примем оккупацию и демографических изменений в регионе", - добавил Кобани.
Ранее в четверг вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров в Анкаре заявил, что США и Турция смогли договориться о временном прекращении огня на севере Сирии.
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