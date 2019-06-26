Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 9:41

Берлин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Лидер Социал-демократической партии Дании Метте Фредериксен в среду заявила, что договорилась о формировании правящей коалиции, передает "Дойче Велле".

"С большим удовольствием я могу сообщить, что спустя три недели переговоров у нас есть (в парламенте - ИФ) большинство, чтобы сформировать новое правительство", - заявила лидер партии социал-демократов.

Фредериксен заявила, что ее правительство будет состоять из еще четырех левоцентристских партий.

"У этих четырех партий очень разные истории и подходы. Мы не знали, получится ли все, когда начинали переговоры. Но теперь мы достигли цели", - добавила она.

Метте Фредериксен 41 год. Как отмечает "Дойче велле", она станет самым молодым премьером в истории Дании.

В однопалатном парламенте Дании - Фолькетинге - 179 мест, из которых четыре занимают представители Фарерских островов и Гренландии. Он избирается сроком на четыре года. Чтобы получить одно место депутата, партия должна выиграть минимум 2% голосов. По итогам выборов социал-демократы получили 26,2% голосов.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!