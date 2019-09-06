Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 16:42

Стамбул. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Турецкий суд приговорил в пятницу главу стамбульского отделения оппозиционной партии "Республиканская народная партия" (РНП) Джанан Кафтанчиоглу к девяти годам и восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления в адрес президента и пропаганду терроризма, сообщил в пятницу представитель РНП.

"Ни один из вас, ни я, не заслуживают этого. Если решение суда не соответствует закону и определяется пожеланиями политической власти, значит, в этой стране нет закона", - заявила Кафтанчиоглу журналистам перед зданием суда.

Отмечается, что суд обвинил Кафтанчиоглу в оскорблении правительства и разжигании ненависти и вражды в Twitter а период 2012-2017 гг.

Представители РНП заявили, что Кафтанчиоглу будет ожидать апелляции.

Апелляционный суд должен вынести вердикт в течение шести месяцев, затем решение может быть обжаловано в кассационном суде - высшем апелляционном суде Турции.

Кафтанчиоглу неоднократно подвергалась критике со стороны Партии справедливости и развития - правящей в Турции.

Джанан Кафтанчиоглу была назначена лидером стамбульского отделения РНП в прошлом году.

1ви ар

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