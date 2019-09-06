Стамбул. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Турецкий суд приговорил в пятницу главу стамбульского отделения оппозиционной партии "Республиканская народная партия" (РНП) Джанан Кафтанчиоглу к девяти годам и восьми месяцам тюремного заключения за оскорбления в адрес президента и пропаганду терроризма, сообщил в пятницу представитель РНП.
"Ни один из вас, ни я, не заслуживают этого. Если решение суда не соответствует закону и определяется пожеланиями политической власти, значит, в этой стране нет закона", - заявила Кафтанчиоглу журналистам перед зданием суда.
Отмечается, что суд обвинил Кафтанчиоглу в оскорблении правительства и разжигании ненависти и вражды в Twitter а период 2012-2017 гг.
Представители РНП заявили, что Кафтанчиоглу будет ожидать апелляции.
Апелляционный суд должен вынести вердикт в течение шести месяцев, затем решение может быть обжаловано в кассационном суде - высшем апелляционном суде Турции.
Кафтанчиоглу неоднократно подвергалась критике со стороны Партии справедливости и развития - правящей в Турции.
Джанан Кафтанчиоглу была назначена лидером стамбульского отделения РНП в прошлом году.
1ви ар