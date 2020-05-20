Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 18:25

Дубай. 20 мая. ИНТЕРФАКС-Лидер радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада заявил в среду о приверженности его группировки соглашению с США, заключенному ранее в этом году, сообщают западные СМИ.

"Исламский Эмират Афганистана (как называют себя талибы - ИФ) привержен соглашению и призывает другую сторону уважать договоренности", - говорится в его заявлении.

"Я призываю американское руководство не давать никому возможность воспрепятствовать, отсрочить и в конечном итоге - сорвать это признанное международным сообществом двустороннее соглашение ", - подчеркивается в нем.

Ранее в Афганистан прибыл спецпредставитель США Залмай Халилзад. В Кабуле он провел встречу с Ашрафом Гани, и стороны в ходе переговоров указали на важность "перемирия или сокращения огня перед началом прямых межафганских переговоров".

Соглашение между США и талибами было подписано 29 февраля в столице Катара Дохе. Оно предусматривало, что перед запуском межафганских переговоров правительство выпустит на свободу пять тысяч талибов, а радикальное движение - тысячу афганских военных. Однако позже правительство заявило о готовности поэтапно освободить да мирных переговоров полторы тысячи талибов. До сих пор ни та, ни другая сторона этих условий не выполнила.

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