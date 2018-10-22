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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 8:01 22.10.2018 - 08:01

Кабул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в северо-восточной афганской провинции Кундуз мулла Мансур убит в столкновении в уезде Имам-Сахиб, приграничном с Таджикистаном, сообщает в понедельник пресс-центр 209-го корпуса афганской национальной армии "Шахин".

По данным афганского командования, в столкновении с правительственными войсками ликвидированы не менее 20 боевиков, в том числе полевой командир экстремистов мулла Ясин Вахид.

В штабе 209-го корпуса "Шахин" назвали ликвидацию муллы Мансура значительным успехом, лидер талибов отвечал за организацию нападений на правительственные силы не только в провинции Кундуз, но и в соседних провинциях Тахар и Баглан.

вш

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