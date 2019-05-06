Брюссель. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель фракции Европарламента Европейская народная партия и один из ведущих кандидатов на выборах на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер выразил сочувствие в связи с катастрофой пассажирского самолета в Шереметьево.
"Страшные кадры крушения самолета в Москве вчера в аэропорту Шереметьево. Наши мысли обращены к жертвам, их семьям и российскому народу", - написал М.Вебер в понедельник в своем Twitter.
41 человек погиб в результате пожара на борту самолёта SSJ-100, который вечером 5 мая вылетел в Мурманск из Москвы, но вскоре вернулся в аэропорт "Шереметьево" и загорелся во время аварийной посадки.
1ов ар