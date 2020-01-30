Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 11:52

Берлин. 30 января. ИНТЕРФАКС - Пленум бундестага лишил иммунитета руководителя парламентской фракции правой партии "Альтернатива для Германии", сообщает Welt.

Депутаты одобрили запрос прокуратуры Франкфурта-на-Майне, которая планирует провести у Гауланда обыс, СМИ сообщают, что речь идет об уклонении от уплаты налогов.

Согласно немецкому законодательству, депутаты становятся фигурантами расследования только с согласия парламента.

Прокуратура Франкфурта обратилась в комитет по иммунитету бундестага весной прошлого года, в запросе речь шла об уклонении об уплате налогов. И в прокуратуре, и в партии отказалась тогда комментировать "Интерфаксу" эту информацию.

Гауланд известен крайне резкими высказываниями, самым громким из которых стало следующее: "Гитлер и нацисты - это кучка птичьего помета за более чем тысячелетнюю успешную немецкую историю".

Парламент также проголосовал за лишение иммунитета депутата правящей партии ХДС Карин Штренц, причины этого решения неизвестны.

1тф яч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!