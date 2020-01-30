Берлин. 30 января. ИНТЕРФАКС - Пленум бундестага лишил иммунитета руководителя парламентской фракции правой партии "Альтернатива для Германии", сообщает Welt.
Депутаты одобрили запрос прокуратуры Франкфурта-на-Майне, которая планирует провести у Гауланда обыс, СМИ сообщают, что речь идет об уклонении от уплаты налогов.
Согласно немецкому законодательству, депутаты становятся фигурантами расследования только с согласия парламента.
Прокуратура Франкфурта обратилась в комитет по иммунитету бундестага весной прошлого года, в запросе речь шла об уклонении об уплате налогов. И в прокуратуре, и в партии отказалась тогда комментировать "Интерфаксу" эту информацию.
Гауланд известен крайне резкими высказываниями, самым громким из которых стало следующее: "Гитлер и нацисты - это кучка птичьего помета за более чем тысячелетнюю успешную немецкую историю".
Парламент также проголосовал за лишение иммунитета депутата правящей партии ХДС Карин Штренц, причины этого решения неизвестны.
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