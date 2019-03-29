Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 18:17

Иерусалим. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в пятницу заявил о прогрессе в ходе переговоров о перемирии с Израилем, передает агентство Associated Press.

Он отметил, что в настоящее время переговоры находятся на переломном этапе.

"Египетские посредники курсировали между сектором Газа и Израилем на протяжении всего дня, передавая сообщения и предлагая решения, чтобы снизить масштаб и остроту ожидающихся демонстраций", - сообщает агентство.

По данным агентства, И.Хания в преддверии годовщины со дня протестов на границе сектора Газа заявил, что ХАМАС требует разрешить доставку продуктов питания и другой помощи в сектор Газа, устранить нехватку воды и электричества, а также разработать программы для ликвидации 50% безработицы.

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС с конца марта прошлого года проводит регулярные пятничные акции протеста на границе с Израилем. Они называют их "марш возвращения". Особенно активные выступления палестинцев с большим количеством жертв и пострадавших произошли 14 мая во время открытия посольства США в Иерусалиме.

Ранее в пятницу в ООН призвали обе стороны избегать применения насилия на демонстрации. В заявлении организации отмечалось, что протесты ухудшили условия жизни в секторе Газа.

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