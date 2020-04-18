Иерусалим. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - ХАМАС поддержит идею обмена пленными с Израилем, но только в том случае, если израильская сторона имеет в этом отношении действительно серьезные намерения, сообщил в эфире арабского телеканала "Аль-Ахбар" лидер этого палестинского движения Исмаил Ханийе.

"Мы настроены оптимистично относительно того, что нам удастся достичь результатов так же, как это было в случае с Гиладом Шалитом", - сказал он.

"Если руководители врагов серьезно рассчитывают на заключение соглашения по обмену пленниками, мы также готовы к этому", - добавил Ханийе.

"Мы готовы к непрямым переговорам по подготовке обмена пленными в свете сложившейся гуманитарной ситуации", - сказал Ханийе, не уточнив, какие именно стороны смогут принять участие в этих переговорах.

Израильский солдат Гилад Шалит был похищен палестинскими радикалами 25 июня 2006 года с территории Израиля и удерживался в качестве заложника на протяжении почти пяти с половиной лет. 18 октября 2011 года он был освобожден и передан израильтянам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых были осуждены израильским судом по обвинениям в терроризме и убийстве около 600 израильтян.

Ранее на этой неделе глава Палестинского общества пленных Каддура Фарес высказал надежду на то, что вскоре состоится крупный обмен пленными. "Существует большая надежда на то, что вскоре будет достигнуто соглашение. Мы надеемся, что к празднику Эйд аль-Фитр (отмечается в 2020 году 23-24 мая) мы увидим освобождение большого числа наших сыновей и дочерей", - сказал он.

1ар др

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