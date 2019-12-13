Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 13:27

*** Она не считает, что Лондон имеет право противиться новому референдуму о независимости Шотландии

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Результаты парламентских выборов в Великобритании ясно показали, что шотландцы не хотят выходить из ЕС, заявила в пятницу лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен.

"Стало понятно, что шотландцы хотят остаться в ЕС", - сказала она в ходе выступления в Эдинбурге. Она пояснила, что пришла к такому выводу, когда увидела, что в Шотландии ее партия одержала победу над победителями британских выборов: выступающими за Brexit консерваторами.

"Борису Джонсону пора прислушаться к нам. Ни у одного британского премьера нет права выводить шотландцев из ЕС", - сказала Стерджен.

По ее словам "будущее Шотландии должно быть в руках шотландцев". Стерджен заверила, что осознает, что не все, кто отдал за нее голоса, хотят независимости от Великобритании. Однако при этом она подчеркнула, что в любом случае вопрос о будщем Шотландии должны решать именно ее жители.

"Пришло время нам самим определить наше будущее", - подытожила лиде Шотландской национальной партии.

Консерваторы согласно почти окончательным итогам выборов в Великобритании получили более половины мест (364) в палате общин. На втором месте, с большим отставанием, идут лейбористы (203). Шотландская национальная партия - на третьем месте с 48 местами: это на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

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