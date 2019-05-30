Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 21:14

Рим. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Глава входящего в правящую коалицию в Италии популистского движения "Пять Звезд" Луиджи Ди Майо по результатам интернет-голосования останется в этой должности, передают в четверг итальянские СМИ.

В общей сложности почти 45 тыс. членов движения - около 80% участников голосования - высказались за то, чтобы Ди Майо остался на посту главы "Пяти Звезд". Против него в этой должности проголосовали порядка 11 тыс. членов движения, отмечают издания.

В минувшую среду лидер движения "Пять Звезд" Луиджи Ди Майо заявил, что проведет интернет-голосование, по итогам которого станет ясно, нужно ли ему оставаться на этой должности.

"Вы должны будете ответить на следующий вопрос: следует ли оставить Луиджи Ди Майо политическим лидером движения "Пять Звезд"? Голосование пройдет с 10:00 до 20:00 30 мая", - говорилось в опубликованном обращении политика.

Онлайн голосование прошло на специальном сайте, используемом членами движения. Только они смогли принять в нем участие.

Ди Майо - вице-премьер Италии. Его движение заняло в стране третье место по итогам выборов в Европарламент. Этот результат - хуже, чем ожидалось, и именно поэтому политик решил поставить вопрос о своем дальнейшем пребывании в роли лидера "Пяти звезд".

1тэ ар

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