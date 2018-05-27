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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 1:59 28.05.2018 - 01:59

***Его партнёр по коалиции Сальвини призывает определить дату новых выборов

Рим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Руководитель движения "Пять звёзд" Луиджи Ди Майо призвал объявить импичмент президенту Италии Серджо Маттарелле, отказавшемуся утвердить переданный на его рассмотрение список членов нового правительства.

"Решение Маттареллы совершено непонятно. На самом деле некоторые просто не хотят допустить "Пять звёзд" в правительство. Я очень разозлён, но ещё не сказал последнее слово", - приводят слова политика римские СМИ.

"Я требую объявить Маттерелле импичмент", - добавил Л.Ди Майо.

Его партнёр по пытавшейся сформировать правительство коалиции, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, не стал рассуждать о возможности импичмента. "Я не буду об этом говорить, но я взбешён", - сказал он. М.Сальвини тоже жестко раскритиковал решение президента страны.

Также он дал понять, что в создавшейся ситуации не видит альтернативы новым парламентским выборам. "Ждём дату выборов", - сказал М.Сальвини. Опросы ранее показывали, что в случае очередных выборов "Лига" может рассчитывать на ещё больший успех, чем в прошлый раз.

Многие другие политические деятели раскритиковали призыв Л.Ди Майо, и, таким образом, крайне маловероятно, что в парламенте найдётся достаточно сторонников импичмента, чтобы действительно отстранить С.Маттареллу.

Импичмент предлагалось объявить на основании статьи 90 Конституции Италии. В ней предусмотрена возможность отстранения президента за нарушения конституции и предательство интересов страны. Для проведения импичмента требуется поддержка абсолютного большинства депутатов в парламенте.

С.Маттарелла в воскресенье объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона. Этот экономист известен резкой критикой в адрес ЕС. В частности, он противник продвигаемых Брюсселем мер жесткой бюджетной экономии в европейских странах. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны. Однако в коалиции наотрез отказались предложить альтернативного кандидата на должность главы министерства экономики.

Теперь, как ожидается, в понедельник С.Маттарелла будет выяснять у лидеров основных политических сил, что, по их мнению, следует предпринять для выхода из политического кризиса

Италия - парламентская республика. Тем не менее, президент страны играет важную роль в процессе формирования правительства. Именно он решает, каким политическим силам поручить эту задачу. Также у него есть право отвергнуть ту или иную кандидатуру на министерский пост. Наконец, президент принимает решения о дальнейших шагах в ситуациях, когда по той или иной причине правительство сформировать не удаётся.

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